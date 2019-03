Las noticias de Castilla-La Mancha, 18:03 (26/03/2019)

Voz 0089

00:41

hoy la Comisión de Economía ha emitido un informe desfavorable toda vez que el equipo de gobierno popular no tiene los apoyos suficientes para sacar adelante estos presupuestos la formación que ha estado dando hasta ahora el ok al Gobierno de Román ciudadanos esta vez ha dicho no el concejal de Hacienda ha calificado esta actitud de irresponsable según Alfonso Esteban Se había cedido dando a Ciudadanos lo que habían solicitado pero a última hora han pedido otro gasto de quinientos mil euros a costa del Patronato de Deportes algo completamente inasumible