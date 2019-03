decía en La Ventana de Madrid aquí en la SER que lo que demuestran es una falta clara de proyecto creo que sí que pone de manifiesto es que no hay proyecto e Izquierda Unida y Podemos y el PSOE que que viene a ser prácticamente lo mismo no se diferencian ideológicamente demasiado pero sí que se diferencian en los caparazones son las etiquetas que utilizan para intentar garantizar su sillón otros cuatro años más ciudadana

Voz 1275

01:02

los aquí en Madrid no ha movido la misma ficha Rivera a nivel nacional no hay ningún ofrecimiento al PP previo a la cita con las urnas pero sí es claro lo repetía ayer Aguado en la SER que no habrá apoyo a ningún gobierno del PSOE el popular Enrique Ossorio no se fía