Escucha las noticias de las 07:00 (27/03/2019)

o de gobierno de coalición al Partido Popular un mes y un día antes de que vayamos a votar Albert Rivera quiere dar la batalla por la derecha y contrarrestar de paso la idea que tanto difunden los populares de que acabará pactando con Pedro Sánchez Pablo Casado dice que vale que me parece

muy buena idea cuando se abran las urnas contemos cuántos escaños sacamos el bloque que no queremos seguir viendo un Gobierno con socialistas comunistas independentistas pero que hasta entonces pues es una pena que durante un mes Zahia ha rechazado la propuesta del Partido Popular

la propuesta era ir juntos al Senado ya no es posible porque Rivera ha esperado a que justo antes de ayer se cerrará las listas para proponer este gobierno de coalición

danos ahora bien si no le queda más remedio que llegar a un acuerdo con nosotros tengamos nosotros la mayoría o no

Voz 1727

01:45

pues no le quedará más remedio por cierto que la izquierda a la izquierda del PSOE sigue a Tommy cerrándose en la Comunidad de Madrid las bases de Izquierda Unida han decidido no concurrir con Podemos sino hacerlo por separado con los anticapitalistas en una candidatura que se va a llamar Madrid en pie de manera que salvo acuerdo de última hora porque todavía hay margen ahora en las autonómicas cuatro candidaturas del centro a la izquierda a la carta es miércoles veintisiete de marzo y el Gobierno insiste no habrá disculpa por la conquista de México como pide su presidente López Obrador