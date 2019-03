el sesenta por ciento de la militancia apuesta por confluir con los anticapitalistas sino con Podemos que ofrecía un tercio de los recursos del grupo parlamentario y varios puestos de salida en las listas Izquierda Unida Madrid quiere que Podemos participe en unas primarias proporcionales un trato de igual a igual Alvaro Aguilera ex secretario general del partido

comunista autoritarismo que la imposición no deben caber en la en la política y por eso estamos trabajando en este espacio por eso nosotros tendemos la mano y creemos creemos que el resto de organizaciones políticas y especialmente Podemos tiene que trabajar con responsabilidad la responsabilidad incorporarse a un proceso amplio

el plazo para presentar candidaturas termina el doce de abril así que en teoría todavía habría tiempo para el entendimiento las consecuencias de la fragmentación son ya conocidas en dos mil quince Luis García Montero quedó por debajo del cinco por ciento no obtuvo representación ciento treinta mil votos se perdieron Cristina Cifuentes fue investida por un solo voto gracias al apoyo de Ciudadanos

el ex consejero de Justicia de la época de Aguirre declara esta mañana se investigan las irregularidades contables y los sobrecostes del macroproyecto del Campus de la Justicia el PP insiste en la presunción de inocencia y los trabajadores del Samur se concentran hoy en Cibeles coincidiendo con el pleno del Ayuntamiento de Madrid piden unas oposiciones justas reconociendo la experiencia previa de los interinos Se convocan ciento cincuenta plazas por primera vez sin concurso de méritos Monte Carmelo tendrá al fin un instituto público Ayuntamiento y Comunidad de Madrid han llegado a un acuerdo para compartir el coste del allanamiento del terreno al cincuenta por ciento un total de tres millones de euros y la comunidad ha aprobado la oferta de empleo público para este año con casi siete mil plazas dos mil ochocientas serán de nuevo ingresó la mayor fuertes para educación con casi tres mil plazas

condiciones en auto punto es no auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

las qué tal Laura bueno tenemos un accidente en M30 a la altura del kilómetro once quinientos Parque Tierno Galván sentido Nudo Sur está ocupando el carril izquierdo generando retenciones que ya se extienden hasta el Puente de Vallecas Por otro lado entran en hora punta a las centradas del norte la carretera de Burgos a su paso por Sanchinarro Las Tablas también la N once sentido M30 M607 la entrada por la carretera de La Coruña y Avenida de América sentido A2

BMW tibio BMW Serie uno K aliente casi nuevo ardiendo desde diecisiete mil novecientos euros nunca toquemos el BMW Serie uno casi nuevo desde diecisiete mil novecientos euros ya es casi tuyo no porque la oferta es sólo válida hasta el treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve financiando con BMW van descubre lo en BMW Premium selección punto es

marzo aulas posgrado y formación continua Congreso red Expo hilar name escuelas del Madrid por la ciencia y la innovación

la Feria de Madrid is aquí esa hora

hoy soñado que conducía un Audi A3 Sportback por una carretera a través de un bosque pero de repente eso nulo que cruzaba un bosque mientras conducía un Audi A3 Sportback y más tarde sonido que giraba y me metía por un bosque conduciendo un Audi A3 Sportback el setenta por ciento de los sueños son recurrentes será por algo no Audi A3 Sportback

a todos los propietarios de un BMW diésel os queremos ayudar con el argumento definitivo para acabar cualquier discusión sobre porqué habéis decidido comprar ahora sí ahora un BMW diésel porque tiene distintivo ambiental se porque me permite circular en cuatro de los cinco avisos por restricción porque es energéticamente eficiente y sobre todo porque es un BMW claro fin del comunicado

desde ahí arriba en los problemas se ven muy pequeños entra en Easyjet punto com que vuela con una de las ochenta mil plazas a la venta entre quince y veinticinco euros

yo que nací para ser una orina de mundo viajar por las mejores tuberías ser depurada regar los campos subir al cielo volver al mar con los PC Cillo si los calamares ibas tú y me rompió el corazón junto al portal

Nos vamos de viaje lleva Estado no haber llevo los faros

Voz 1275

07:42

Ciudadanos insiste en la SER en que no pactará con Ángel Gabilondo después del XXVI aunque el PP no se fía de su palabra el portavoz del partido naranja en ocio Aguado argumenta que el candidato del Partido Socialista en la comunidad ha defendido el separatismo promisión le ha respondido en La Ventana de Madrid el popular Enrique Ossorio al final el PSOE Gabilondo es el mismo que el PSOE de Sánchez el resto acto las tesis de Sánchez son las mismas que el señor Gabilondo y por lo tanto yo no quiero que los votos que vayan a parar Dani partido vayan a bailar el agua