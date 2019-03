Escucha las noticias de las 08:00 (27/03/2019)

son las ocho las siete en Canarias buenos días ahora ahora toca confrontar por México y la exigencia de disculpas de su presidenta España por los abusos de la conquista de hace cinco siglos el casos confrontar López Obrador juega al nacionalismo oportunista y aquí en nuestro país cualquier motivo es bueno para meterlo en la olla a presión electoral y lanzarlo al barro de la bronca y la exageración aquello fue una conquista militar y ninguna es incruenta están documentadas tanto las barbaridades que se hicieron como la maravillosa herencia compartida que llega hasta nuestros días y tampoco es tan excepcional que los países se disculpen por episodios crueles de su pasado Alemania e incluso el Vaticano son un ejemplo pero esto que simplemente podría ser motivo de reflexión académica o histórica en dos países que hoy no tiene nada que ver con lo que eran hace quinientos años esto sin embargo es ya otro guirigay para demagogos ventajistas y mientras pues mientras cortina de humo para las consecuencias del imperialismo de hoy para la pobreza y la violencia del presente en África en aguas de nuestro Mediterráneo o en México

dije no sabemos si Rivera estaba al tanto de que esto iba a estallar hoy cuando anoche le ofreció Pablo Casado un gobierno de coalición

Voz 1727

02:11

Vera no mencionó si aceptará los votos au la coalición con la extrema derecha sin ella según las encuestas no suman Pablo Casado respondió rápido que me