Escucha las noticias de las 09:00 (27/03/2019)

Teodoro García Egea confirma además que si el PP llega al Gobierno aprobará en el primer Consejo de Ministros nuevo ciento cincuenta y cinco para Cataluña para restablecer el orden dice y lo que no aclara explícitamente si harán o no será mantener el Salario Mínimo Interprofesional en los novecientos euros hasta los que se ha incrementado este año y sobre ciudadanos la Fiscalía ha abierto diligencias por el supuesto fraude sus primarias en Castilla y León el Ministerio Público se ha puesto en contacto con el partido para pedirle información y recabar datos sobre el sistema de votación el recuento el fiscal jefe de Valladolid ha citado para mañana a Francisco Igea que es el ganador aquellas primarias y que fue precisamente el perjudicado en un primer momento por aquel pucherazo el viento ha reavivado en las últimas horas los incendios en Galicia el más grave el de duro y Rianxo a quemado ya más de ochocientas cincuenta hectáreas el viento también está soplando con mucha fuerza en el Estrecho en Ceuta han suspendido las clases hoy no hay cole el transporte marítimo también está cancelado Miguel Ángel Mendoza

Voz 3

01:51

así es no entran y salen ningún barco destruyeron las tres y medio de la tarde no hay clases por decisión del ministro de Educación y la Delegación del Gobierno la alerta naranja posibilidad Gil amarilla por viento tiene la culpa no se quedan ahí las suspensiones no importe de mercancías el a pie vehículos no hay actividades deportivas salir libre y tampoco se continúa con el asfaltado de calles los servicios de emergencia se encuentran pendientes de cualquier novedad