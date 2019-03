Las noticias de Aragón, 10:03 (27/03/2019)

Voz 2

00:33

en la propuesta hay otros nombres que desde el punto de vista de la historia del conocimiento historiográfico no tiene sentido que tenga de una calle todavía en Zaragoza me refiero al rector Gonzalo Calamita colaboró activamente con el golpe de Estado incluida la censura de libros y medio Teka Imaz de falta investigarlo es porque él lo reconoce en la lección inaugural de la Universidad de Zaragoza el curso treinta y nueve cuarenta no tiene sentido que tenga una calle Antonio de Gregorio Rocasolano que fue presidente nacional le de la Comisión para depurar al personal universitario