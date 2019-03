Las noticias de Canarias, 09:03 (27/03/2019)

a esta hora lo ha confesado la última sesión plenaria de esta legislatura en el Parlamento de Canarias y lo hace tras la aprobación este martes en la Cámara de la nueva ley de servicios sociales norma que trae mejor así que ha desmenuzado la consejera de Política Social Cristina Valido ha destacado entre ellas que las familias con menores a cargo no se quedarán sin la ayuda de la APS y una vez que transcurran veinticuatro meses y su situación económica no ha cambiado avances que para valido han llegado en el momento justo

Voz 2

00:33

yo no creo que llegue tarde creo que lleva jugando tiene que llegar porque el debate ha sido intenso hiciese Doval ha conseguido la angular ni mira en un momento en el que no unas elecciones en las que habrá otro gobierno que habrá otros equipos que ya tengan una ley sobre la mesa que cumplir me parece que es buen momento sin duda alguna