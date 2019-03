Escucha las noticias de las 10:00 (27/03/2019)

Pablo Iglesias va a personarse hoy en el caso que investiga las grabaciones del ex comisario Villarejo Antonio Martín buenos días buenos días Pepa va a declarar hoy mismo la Audiencia Nacional como perjudicado porque Villarejo supuestamente robó de un teléfono móvil datos sensibles sobre el informa Miguel Ángel Campos

Voz 1552

00:23

ha propuesto el juez Manuel García Castellón no que se personen en el caso Villarejo Pablo Iglesias según fuentes jurídicas Iglesias ha comprometido a presentarse en el juzgado dentro de unos minutos el motivo es el supuesto robo de datos personales desde su teléfono móvil por parte del ex comisario de la Policía Nacional entre los datos robados a Iglesias figuran según las mismas fuentes numerosas fotografías comprometidas así como varias conversaciones privadas Pablo Iglesias fue uno de los objetivos clave de la denominada policía política del ministro Jorge Fernández Díaz elaboraron el informe PISA acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima para desacreditarle la justicia rechazó el contenido por ser un conjunto desordenado de noticias no existir indicios de financiación ilegal