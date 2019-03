en media hora se espera en la Audiencia Nacional la declaración como imputado del ex consejero Alfredo Prada la Fiscalía lo considera responsable de las irregularidades detectadas en el proyecto fallido del Campus de la Justicia en Cibeles protesta a esta hora de policías municipales mientras se celebra el pleno del Ayuntamiento de Madrid denuncian que son los únicos trabajadores del Consistorio que no pueden cumplir con la jornada de treinta y cinco horas Manuel Perales Secretario General de CPM en el Ayuntamiento

Voz 1990

01:13

estamos por varias cuestiones la primera porque los policías estamos realizando una jornada superior a la del resto del Ayuntamiento no Congress económica ni el tiempo libre también porque los que se han recogido para los trabajadores el convenio general no han llegado a los policías municipales de más así que entonces no sentimos totalmente discriminados desamparados por esta corporación y el rechazo lo vamos a demostrar hoy aquí en las treinta y cinco horas están en que todos los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid realizan una jornada de treinta y cinco horas semanales excepto los policías que estamos realizando una jornada superior de treinta y siete horas y media ni la Administración ni quiere negociar compensarlo las hasta el día de hoy no