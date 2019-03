Las noticias de Navarra, 11:03 (27/03/2019)

Navarra registró en enero la firma de trescientas noventa y seis hipotecas para la compra de vivienda lo que supone una caída del cinco por ciento respecto a enero del año anterior datos que publica el Instituto Nacional de Estadística datos sobre el mercado inmobiliario que llegan mientras comparece en el Parlamento la presidenta de la Cámara de cortos a su no la Etxea sobre el informe que el órgano fiscalizador ha realizado sobre la operación de Salesianos en Pamplona para cuantos la Administración ha asumido un riesgo elevado

la operación se acordó en dos mil once entre Gobierno Ayuntamiento y orden salesiana Asia justifican el traslado del colegio de Formación Profesional al Valle de Wes sufragado con la venta del solar que actualmente ocupa en el Ensanche de Pamplona

qué es de interés general el apoyo a centros educativos pero siempre que se realice en igualdad de oportunidades para todos los centros docentes siempre que no condicione otras actuaciones de interés general como ha sido en este caso la eliminación de reserva en materia de vivienda protegida

