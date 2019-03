Escucha las noticias de las 13:00 (27/03/2019)

el Ministerio Público sostiene que el querellado Quim Torra desatendió el mandato de la Junta Electoral Central y mantuvo las pancartas con símbolos independentistas a sabiendas de que no lo podía hacer pese a que cambió el lazo amarillo por uno distinto de color blanco con una franja roja la Fiscalía considera que eso es desatender igualmente la prohibición de manera encubierta o simbólica a través de un cartel que representa dice el escrito de la querella literal mente únicamente los postulados de una parte de la sociedad catalana recordemos que la orden de la Junta Electoral focalizada la prohibición en esteladas y lazos amarillos en edificios públicos pero la Fiscalía considera que eso era extensivo a todos los símbolos independentistas y por ello coincide con la Junta Electoral en que Torra intentó burlar los requerimientos pese a intentar aparentar lo contrario por todo ello la Fiscalía pide al Tribunal Superior de Justicia que se investigue al presidente de Cataluña por un presunto delito de desobediencia y que se le cite a declarar ante el juez se enfrenta a una multa y a una inhabilitación especial de entre seis meses y dos años

en el juicio del proceso independentista al presidente del tribunal Manuel Marchena interrumpido a uno de los testigos uno de los supuestos observadores internacionales que ha aprovechado su intervención para poner en duda el funcionamiento de la democracia en España volvemos al Supremo Alberto Pozas le preguntaban si cuando vino a Catalonia sabía que el referéndum había sido prohibido reconocido que sí y que eso forma parte de la normalidad democrática Marchena le ha cortado explicándole que no quiere saber su opinión

leyes como otros actos sean declarados inconstitucionales vamos a ver si el testigo repito viene a valorar lo valorar viene a contar hechos no a valorar la normalidad democrática como consecuencia

ya me gustaría a mí que el resto de partidos tuvieran la democracia interna y la claridad y la rapidez en solventar los problemas como tenemos nosotros pondremos toda la información a disposición de quien la pida de los procesos de de primarias

el Gobierno de coalición entre las formaciones de centro derecha me parece muy bien yo creo además que Albert Rivera sería un excelente ministro de Exteriores que llevaría mucho mejor la política contra las mentiras de Méjico ir contra la actuación de senadores franceses

el comité de empresa de Nissan en Barcelona no acepta que se reduzcan seiscientos puestos de trabajo en esa empresa mediante prejubilaciones o mediante bajas incentivadas si no hay un plan de futuro para la planta Barcelona Sergi López

el comité dice que el problema no son tanto los despidos si se hacen con buenas condiciones como el hecho de dar futuro a la compañía Miguel Ángel Ayza miembro del comité de empresa

Voz 1895

03:23

Nissan anunció ayer seiscientos despidos quinientos en prejubilaciones hicieron bajas incentivadas pero no dijo qué pasará si no hay acuerdo por tanto no descartó un expediente de regulación de empleo