Escucha las noticias de las 16:00 (27/03/2019)

buenas tardes una querella por prevaricación dirigida contra todos los miembros de la Junta Electoral Central en ella el presidente Torra reitera que el requerimiento de la Junta era imposible de cumplir porque afectaba a todos los edificios dependientes de la Generalitat algunos de los cuales dice tienen autonomía funcional también se argumenta que el delito de desobediencia del que se acusa o presiden no se puede cometer mientras no se resuelvan las solicitudes de medidas cautelares la querella también destaca que dos miembros de la Junta Electoral Central forman parte actualmente del tribunal que juzga los líderes del proceso en el Supremo en resumen querella por prevaricación con un redactado que tacha las decisiones de la Junta Electoral Central de arbitrarias injustas y que dice que perpetran una persecución judía

Voz 3

02:31

yo entiendo que haya formaciones políticas que no quieran compartir listas con el Partido Popular en el Senado no quieran retirar sus candidaturas en el Congreso pero por lo menos que no digan lo contrario cuando días atrás las candidaturas porque a lo mejor el lector lo que puede pensar es que no están diciendo toda la verdad o incluso que es una estrategia táctica para ocultar lo que en otras ocasiones ya ha hecho que ha sido pactar con el Partido Socialista cuando han podido cuatro y tres minutos trece