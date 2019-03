Las noticias de Canarias, 15:02 (27/03/2019)

nosotros intentamos salvarlos todo no ha sido posible por tanto esa ley que nacía con unos posibles objetivos día pues a lo mejor no alcanzado ese objetivo día pero al menos va a ser un instrumento útil para las personas que andan buscándose desde hace mucho tiempo

Voz 3

01:17

muy poco la actuación de la Fiscalía no tiene desconcertados no ve delito sí ahora no ahora vuelvo nada