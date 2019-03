Las noticias de Cantabria, 16:02 (27/03/2019)

Voz 0176

00:37

hablan de que fui a la presentación de Ruth Beitia pues parece ser que eso es lo que no les encaja yo no lo entiendo así que yo entiendo que un partido que tiene libertad para decidir con candidato por otro individuo también para hacer críticas internas que es las que he hecho siempre desde el punto de vista siempre las críticas las erradicado directa ahí por los mecanismos internos del partido pero bueno parece ser que no gustamos no lo respeto ideas que tendrán que tomar las mejores decisiones para su partido yo lo que tengo que hacer es tomar las mejores decisiones para mi pueblo equipamiento