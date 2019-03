Voz 0313

junio de mil ochocientos cincuenta y nueve la localidad italiana de sol felino fue escenario de una batalla que cambiaría las reglas no tanto de la guerra sino de la compasión hacia sus víctimas aquel día al ejército austriaco fue derrotado e Italia con ayuda de los franceses dio un paso muy importante hacia su unificación pero más allá de sus consecuencias políticas que las tuvo sin duda esa batalla de Merino felino con miles de muertos y miles de heridos fue el embrión o mejor dicho fue el detonante para el nacimiento de la Cruz Roja desde entonces esa institución trabaja activamente entre otras cosas en la búsqueda e identificación de los desaparecidos en todo tipo de conflictos volvamos a hablar en La Ventana con alguien que ha dedicado su vida precisamente a eso se llama José Pablo Ibar es peruano de nacimiento conoció el horror del terrorismo como se luchaba contra él en su propio país en los tiempos de Sendero Luminoso pero es que también pisó las brasas del genocidio de Ruanda de la guerra de los Balcanes Isabel en qué anda ahora pues en pone rostro el intentarlo al menos algunos de los migrantes que por decenas de miles han muerto en el mediterráneo intentando llegar a Europa alguien preguntará IS exactamente para qué sirve pues la respuesta es muy sencilla para reconocer los derechos de esos muertos y también de los vivos claro sus familiares sus amigos que sepan lo que ocurrió que puedan vivir con la verdad y con la pena si se quiere pero no la incertidumbre en definitiva que sirve para recuperar la memoria pero también y sobre todo nuestra dignidad como seres humanos no me parece un trabajo menor en los tiempos que corren sinceramente bienvenidos a La Ventana