las oposiciones para cubrir ciento cincuenta plazas del Samur han quedado anuladas la oposición con los votos de PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE ha tumbado la propuesta del Gobierno de Carmena rechazada también por los propios trabajadores porque por primera vez no tenían en cuenta la experiencia de los aspirantes escuchamos a Ana Domínguez de Ciudadanos a Paloma García del PP y al concejal de Emergencias Javier Barbero

no engañó excesivas Barbero como que la experiencia así Se valora está engañando a los trabajadores sabe perfectamente qué tal y como está la experiencia nos está valorando

Voz 3

00:46

no no sirvió un concurso queremos ver a los profesionales en acción el concurso que es lo que valora el tiempo pero no valora la evaluación del desempeño