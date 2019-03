Las noticias de Galicia, 17:03 (27/03/2019)

Voz 0028

00:05

me juega la situación de los incendios que se registran en Galicia este miércoles la Xunta da por estabilizado el incendio de Rianxo tras quemar ochocientas cincuenta hectáreas ha desactivado el nivel dos de alerta porque las llamas ya no representan un peligro para las casas además están controlados los otros tres fuegos que se registran en la provincia de Ourense más cosas los centros de día y las residencias de la tercera edad estarán en el punto de mira de las nuevas campañas de concienciación y formación de la Xunta en materia de violencia de género el maltrato no tiene edad pero es una situación que mujeres mayores de sesenta y cinco años según los estudios está asumida como algo normal por eso no lo denuncian Susana López Abella Secretaria Xeral de igualdad