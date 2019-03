Voz 1 00:00 cadena SER Madrid

Voz 1915 00:04 con Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato apuesta por seguir buscando una confluencia con Podemos a pesar del rechazo de las bases Sánchez Mato asegura que respeta la decisión de la militancia pero cree que es mejor hacer una apuesta amplia la izquierda máximo respeto

Voz 2 00:17 que la militancia de me realización dice ir siempre a sus órdenes sin para las ordenes de la gente que es la que evidentemente tiene sentido que se pronuncia

Voz 3 00:26 yo no no renuncio nunca ha hasta que un balón sale por la línea de fondo pero tiene que haber salido completamente yo lucho hasta el final y mi organización también

Voz 1915 00:34 propietarios y empresarios de alquiler de pisos turísticos anuncian demandas individuales y colectivas contra el decreto aprobado hoy por el ayuntamiento que acabará con el noventa y cinco por ciento de los pisos turísticos de la capital dicen confiar en que la justicia les de la razón los vecinos en cambio celebran esta nueva normativa porque creen que estos negocios están expulsando a los vecinos de los barrios más céntricos Alfonso meras de Madrid aloja invicto Rey de la Asociación de Vecinos de sol y el barrio de las Letras

Voz 4 00:58 yo no creo que diez mil viviendas muevan todo el precio de Madrid lo que sí que me que hay una demanda de cuidado hay cuatrocientos mil empleados más desde hace cuatro años en Madrid cuatrocientas mil personas que tienen ingresos que antes no tenían cuando vas a alquilar un piso es lo que pasa es que se el piso desaparece de repente en cuatro horas cuando está en buen precio es que llegan diez personas a comprar si hay diez personas es que existe es además

Voz 5 01:16 las que son grandes con de inversión grandes capitales los que están comprando edificios enteros viviendas etc etc eso son Herrerías constatamos día a día por ejemplo las reglas vetas apenas conocemos algún edificio donde no haya una vivienda de uso turístico en algunos casos incluso con tres cuatro cinco y en otros es por completo