Escucha las noticias de las 19:00 (27/03/2019)

yo estamos en otra jornada de máxima expectación en el Parlamento británico otra jornada agitada en la que se van a producir votaciones sobre el Brexit esta tarde noche en un ratito en apenas una hora y en ese escenario Theresa May ha hablado de su futuro con los diputados conservadores euroescépticos yo no sé si ha despejado dudas ha dicho que va a hacer como cuando porqué corresponsal Begoña Arce buenas tardes

Voz 0273

00:28

buenas tardes pues al menos alguna duda sí ha despejado Theresa May ha anunciado a sus diputados que presentará su renuncia antes de que comience la nueva fase de negociaciones con la Unión Europea en el comunicado que les ha leído y cuyo extracto ha hecho pública su oficina en Downing Street May señala que entre los diputados de su partido hay un deseo de hacer las cosas de una nueva forma un nuevo liderazgo en la segunda fase de las negociaciones del Brexit ha insistido en que necesitas cada delante su acuerdo y cumplir con el Brexit para ello dice estoy dispuesta a dejar el puesto antes de lo que pensaba para hacer lo que es debido para nuestro país y para nuestro partido May ha pedido a los presentes en esa reunión que res que respalden su acuerdo para lograr una salida suave y ordenada de la Unión Europea ese acuerdo podría someterse a votación por tercera vez esta semana o la próxima semana si el speaker de la Cámara de los Comunes Si el presidente lo autoriza porque esta tarde ha dado a entender que quizás no lo autorizaría bueno pues uno