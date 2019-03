Voz 0861

00:33

que se ha abstenido Javier Bañuelos buenos días qué tal buenos días pues no no las devuelven porque para poder hacerlo antes debería informatizar sus tabletas según el informe al que hemos tenido acceso el departamento informático de la propia Asamblea de Madrid dice que no tiene medios para garantizar un borrado seguro de los equipos la Mesa de la Asamblea tampoco ha tenido en cuenta la segunda opción que los diputados se quedase en sus tabletas pagando doscientos treinta euros según el precio de mercado en este caso el problema es que el Parlamento debería asumir la la garantía de los equipos así que al final han optado por la tercera opción permitir que los diputados se las que den gratis hablamos de ciento cincuenta tabletas que costaron dos mil doscientos euros cada una cuando se compraron se contempló una vida útil de dos legislaturas pero sólo se ha utilizado cuatro años Illa las dan por amortizadas eso supone según los técnicos que sean desaprovechado ciento cincuenta y cuatro mil euros en estos equipos informáticos todos los grupos votaron a favor de que los diputados se quedasen con estas tabletas menos Podemos que se abstuvo