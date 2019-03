Escucha las noticias de las 07:00 (28/03/2019)

Voz 1727

00:39

no no no no y así hasta ocho veces es el titular del Gardian ocho no es ahora sólo queda que se cubren la cabeza de Theresa May que ella misma ofreció ayer en bandeja el Parlamento dice sí al acuerdo de salida es la noticia que deja la madrugada de este jueves veintiocho de marzo que aquí en España amanece con el fétido olor de las cloacas las cloacas policiales intentando presuntamente interferido en la democracia es que se agranda la fosa séptica del caso Villarejo según le cuentan a la SER investigadores de la Audiencia Nacional la llamada policía patriótica liderada por el comisario encarcelado robo fotos y datos personales de Pablo Iglesias para intentar boicotear un posible acuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos en el año dos mil dieciséis El juez ofreció Iglesias declarar como perjudicado