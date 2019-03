Voz 1 00:00 en Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 00:06 qué tal buenos días mañana fría en Madrid aunque las temperaturas van a mantenerse a medio día veinte grados de máxima y mucho sol el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón quiere sentar en el banquillo a cincuenta y siete personas la mayoría políticos y ex políticos alcaldes y ex alcaldes sobre todo del PP por el caso Feli una pieza separada de la Púnica a la que ha tenido acceso la SER que investiga los sobornos que se pagaron a esta empresa de gestión energética a cambio de numerosos contratos en ayuntamientos madrileños de todos los colores políticos el considerado cabeza de la Púnica Francisco Granados se ha librado de momento de esta acusación Alfonso Ojea

Voz 0089 00:41 políticos del PP como Daniel Ortiz ex alcalde de Móstoles y también exdiputado del PP hasta que el juez les señaló alcaldes en activo como Borja Gutiérrez primer edil de Brunete o el antiguo alcalde de Collado Villalba Agustín Juárez también los dos hermanos Utrilla responsables en el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva o el socialista José María Fraile ex regidor de Parla ya si hasta cincuenta y siete personas que integran la pieza separada de ésta derivada de la Operación Púnica junto a ellas el empresario Javier Marjaliza el constructor que dijo en su momento que iba a colaborar con la Justicia para aclarar el asunto pero ahora parece que iba de la mano de cómo Feli la empresa de gestión energética que presuntamente abonaba dinero en B para hacerse con el alumbrado público de los municipios investigados no aparece en la providencia del juez García Castellón el nombre de Francisco Granados esta investigación penal no va dirigida contra él

a las nueve de la mañana en Hoy por hoy vamos a hablar con Sol Sánchez de Izquierda Unida a Madrid tras su decisión de concurrir junto anticapitalistas a las urnas el veintiséis de mayo y rechazar la confluencia con Podemos Izquierda Unida antes Capi pisaban cada municipalista presentan esta mañana los detalles de su proceso de primarias y será mañana cuando la formación comunista elija su cabeza de cartel al Ayuntamiento de la capital tras la renuncia del concejal Mauricio Valiente jueves veintiocho de marzo más en titulares

los empresarios de pisos turísticos rechazan el plan regulador aprobado por el Ayuntamiento

Voz 5 02:16 a que les exige licencia hay acceso independiente los vecinos celebran que se ponga límite a la actividad

Voz 1275 02:20 David Pérez expedientado por la Junta Electoral el alcalde de Alcorcón y número dos en la lista del PP a la Comunidad podría haber vulnerado la ley electoral con una publicación institucional y otra del partido Adri retirara distinciones honoríficas a varios responsables del franquismo como Arias Navarro Carmen Polo así lo decidió ayer el pleno del Ayuntamiento con el voto en contra del Partido Popular Alcalá de Henares retransmite en directo la vida en el nido de la cigüeña blanca que vive en el tejado del Ayuntamiento se puede seguir desde la web de SEO Bird Life

Voz 7 03:15 vamos a las carreteras dgt Alfonso Martínez buenos días buenos días a esta hora continuamos pendientes de un accidente en la M50 en San Fernando de edades que genera cinco kilómetros de retenciones hacia la A dos hasta que sumarle otro alcance que se acaba de producir hace escasos minutos en la A tres a la altura de Rivas Vaciamadrid a tres kilómetros de densidad circulatoria en este caso de entrada a la capital madrileña esto hay que sumarle las retenciones habituales en todas las entradas a Madrid así que vamos a pedirles tengan mucha precaución y paciencia se iban a transitar por alguna de estas

Voz 1275 03:46 sí vistazo a las calles de la capital batalla hasta alcanzar buenos días

Voz 1322 03:49 buenos días de nuevo Laura quise acaba de producir un accidente en la M treinta a la altura del kilómetro cuatro Avenida de América sentido Puente de Ventas hay cortados dos carriles así que mucha precaución en la zona donde realmente están las complicaciones es en sentido contrario Hora punta en tremendos Álvaro y el Nudo de Manoteras se activan las centradas ahora del norte por la M seiscientos siete m once Castellana Sinesio Delgado sentido salida o las entradas por la carretera de La Coruña y prolongación de O'Donnell Doctor Esquerdo

Voz 10 04:43 si estás buscando empleo tienes una cita en el foro de activación del empleo y feria de empleo para personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid donde participarán más de cien empresas con ofertas de trabajo y habrá más de noventa talleres sobre búsqueda activa de empleo

Voz 1275 06:03 siete y cincuenta y seis seguimos

Voz 1275 07:45 Ángel Gabilondo el portavoz del PSOE en la Asamblea ha sido el primero en valorar públicamente la decisión de los diputados de la Cámara regional de quedarse con las Tablet y los móviles que han usado durante esta legislatura en que están valorados en ciento ochenta mil euros Se barajó utilizarlos o donarlos a centros educativos pero sus señorías salvo Podemos que se ha abstenido han preferido quedarse los Gabilondo en La Ventana de Madrid

Voz 0175 08:06 lo que hay que los primeros respetar la decisión de la Mesa y tratar de explicar las razones que se han dado en esa mesa que digo que es material obsoleto amortizado borrados en uno más caro que hacer una nueva pero yo me pregunta qué pienso yo que voy a hacer yo con mi tableta voy a hacer me con su tableta pues yo voy a hacer una cosa decirles que yo no recibí la tableta porque no la quise aceptar

Voz 1275 08:28 hoy está previsto que pase a disposición judicial el presunto asesino del Pozo del Tío Raimundo que acabó con la vida de un vecino de sesenta y cuatro años hace unos días y que ayer se entregó a la policía que lo estaba buscando un asesinato que ha provocado importantes disturbios en este barrio de Vallecas Virginia Sarmiento durante varios días

Voz 0821 08:43 la Policía Nacional ha estado patrullando por esta zona de Vallecas donde los vecinos plantaron cara a la familia del presunto asesino que estaban busca captura y que ayer se entregaba en comisaría tras negarse a declarar ante los agentes ha pasado la noche en los calabozos y hoy está previsto que pase a disposición judicial se llama Jesús y le conocen como el Chile tiene veinte años y se le acusa de asestar a Francisco de sesenta y cuatro una puñalada mortal tras una discusión en la calle por unos perros los vecinos del pozo anoche volvieron a concentrarse para mostrar su apoyo a la familia del fallecido

Voz 1275 09:11 deben escuchar a Alfredo Prada su salida ayer de la Audiencia Nacional tras declarar como imputado por el caso del Campus de la Justicia

Voz 1 09:20 el ha contado al juez la verdad

Voz 1275 09:32 tras casi tres horas de interrogatorio el exconsejero

Voz 0089 09:34 justicia ha asegurado que todos los gastos proyectos y concursos