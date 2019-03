Escucha las noticias de las 10:00 (28/03/2019)

la por su gestión de la polémica de los lazos amarillos Antonio Martín buenos días buenos días Pepa ellos más cree que su negativa a retirarlos a pesar de la orden de la Junta Electoral Central no degrada la Generalitat sino que piensa que ayuda que sean más respetada incrementar su prestigio Barcelona Joan Bofill

la entrevista la sede en Catalunya dice Torra que la orden de la Junta era imposible de cumplir que no era aclara en cualquier caso insiste que nunca ha dado ninguna orden de retirar lazos serán siete aporta si tu conciencia te lleva a defender los derechos fundamentales esto y al prestigio de la institución no al contrario dice que está convencido que en el caso que Sánchez siga Moncloa el presidente vas coger a ciudadanos antes de que el bloque en antes del bloque de la moción

de quién es la propia asegura que no plantearon una opción de no de bloqueo en la política española si se habla de derecho a la autodeterminación dice que la triple derecha es una pésima solución pero PSOE Ciudadanos tampoco le parece asegura una gran alegría sin dejar Cataluña aunque por otro asunto agentes de la Guardia Civil han entrado esta mañana en la sede del año

las gracias por lo demás el portavoz del Sindicato Unificado de Policía Ramón Cosío explicado en la SER esta mañana que la llamada policía patriótica era un grupo reducido de agentes que trabajaban para los intereses políticos de terceros pero defiende que no representan a todo el cuerpo Cossío analiza así que por ejemplo recopilar datos personales de Pablo Iglesias

Voz 5

02:13

Indica que obviamente estar trabajando bajo la influencia bajó dependes ya de alguien o de prensa pues orientando esto no tienen que dirige su trabajo esto no es no es policía patriótica esto es son un grupo de personas que que supuestamente y a la espera de que el judicialmente pues están trabajando pues para intereses partidistas logrado ser los para la sociedad