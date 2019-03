Las noticias de Cantabria, 10:02 (28/03/2019)

esa cántabro y cada de zinc de capital canadiense ha conseguido extraer ya a una profundidad de casi seiscientos metros el primer trozo de Blair da de mineral de zinc lo consiguió ayer miércoles ocho días desde que comenzaran los sondeos en la localidad de que Vera en Santillana del Mar así se lo ha trasladado el responsable de la empresa Joaquín Merino al presidente regional Miguel Ángel Revilla en el momento que intervenía en la apertura de la jornada Retos y oportunidades del think en Cantabria organizado por Comisiones Obreras en Torrelavega

Voz 2

00:36

yo desde Canadá invertir veinte millones de euros será que tiene indicios sólidos de que se puede explotar yo por lo que me traslada ya no tengo ni idea yo trasladó lo que me dicen todos ellos son optimistas yo lo traslado