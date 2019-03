Voz 1995

para vivir deben saber que este domingo el domingo treinta y uno la España rural va a hacer visible en una gran manifestación hace unos años el ensayo de Sergio del Molino le puso nombre a esa gran parte de nuestro país que sufre el fenómeno de la despoblación pero mucha gente que en en el campo los pequeños pueblos reivindican que ellos no viven en la España vacía porque ellos están allí viven la España vacía el cuarenta por ciento del territorio es difícil a veces CC imágenes gráficas pero esta vez es muy sencillo el cuarenta por ciento del territorio de nuestro país concentra penas el tres coma uno por ciento de la población la zona menos densamente poblada de Europa no está en Siberia no está en la ponía está en Guadalajara han dos horas escasas en Madrid en coche son los municipios de Molina de Aragón Sela Riello de gallo y Anquela del Ducado donde hay registrados uno coma sesenta y tres habitantes por kilómetro cuadrado para que se hagan una idea en Siberia hay registrados tres los datos de Eurostat sitúan a diecinueve provincias españolas diecinueve provincias entre las menos densa mente pobladas de toda Europa Soria Teruel Cuenca Huesca Guadalajara Zamora Cáceres Ávila Palencia Segovia Lugo Orense León Salamanca Ávila Burgos Toledo Ciudad Real Albacete Jaén Lleida Badajoz Soria Soria tiene nueve habitantes por kilómetro cuadrado y esto pues contando a la gente que vive en la capital de la provincia Madrid para que se hagan una idea es la provincia más poblada de España tiene más de ochocientos nueve en Soria recuerda la manifestación de este domingo es histórica porque ha conseguido reunir a ochenta y cinco plataformas lideradas por Teruel Existe y ella que canalizan las reivindicaciones de la gente que vive en los municipios menos poblados de este país exigen mejores servicios denuncian el abandono administrativo y claman contra la muerte lenta de sus modos de vida existen formas de evitar y es lo que le preguntaba Joaquín el despoblamiento bueno el vaciamiento de la España rural no es un fenómeno reciente llevan décadas avanzando los demógrafos han visto adelgazar las poblaciones regulares desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días en uno de los demógrafos