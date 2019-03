Voz 2

01:14

sí sí sí en el vídeo publicado a echarse su sea os par es racismo con Michel quién motivo al posan contra la pared Lidón han porra una actuación brutal racista y desproporcionadas y Parla sea banda apuntar cada expediente asombra botas estaban ni sancionado para los Jens que no hayan actuado de acortan la normativa mes de mes la compañía de todas a empresas de Seguretat Kathryn que te pille Lance dos Yogui que casi una cosa aviso a la Generalitat casinos estructural su tercer Martorell que abaratan can now treinta de abril considera ha deseado que ya Reese para la salud dos trabajé dos B2 y han Ekaitz You chats Martorell hubiesen minutes