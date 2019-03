Las noticias de Galicia, 10:02 (28/03/2019)

Voz 2

01:01

pretendemos no esta reunión está coordinadora he convocaron a Folger día no obedeció a once de abril que efectivamente el conflicto posiblemente toda sobrecarga o grandes problemas de sobrecarga están no no colectivo médico pero no somos conscientes de que la solución no nos pasa por por por un podólogo lectivo solos a Atención Primaria debe recibir una