Las noticias de Galicia, 16:03 (28/03/2019)

la del trabajador de la factoría coruñesa de Alcoa detenido durante los altercados registrados esta mañana en la protesta que han protagonizado en Madrid Radio Coruña Raquel López el operario había sellado trasladado a una comisaría después de que la marcha llevado a cabo por los trabajadores de Aguere la ya Avilés avanzara hacia el Congreso de los Diputados ha habido cargas policiales que terminaron con la detención de este individuo la movilización tenía como objetivo presionar al Gobierno central para que adoptase medidas que permitan la continuidad de las dos fábricas Miguel Conde ex del comité de empresa de A Coruña

Voz 4

01:19

que a ver en primero lugar una variación de danos y en segundo lugar un compromiso claro de que vaya a haber investigado lentos para que este número no signifique una destrucción Donoso patrimonio no puede ser que un modelo equivocado o servicio de grandes empresas esté convirtiendo a riqueza no mayor problema ambiental que te hemos de esto