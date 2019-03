Voz 0177

00:47

decir que nosotros respetamos siempre todas las sentencias judiciales creo que son el presunto que derivan desde hace bastantes años yo no sé si más de diez años por supuesto la acataremos y haremos el pago lo que sí hemos intentado en todo caso es acordar con las universidades una fórmula de pago para evitar precisamente esto estaría en los tribunales por asuntos que no tienen ningún sentido no y yo creo que lo hemos conseguido en buena medida y seguimos trabajando para que sea así pero mientras tanto las sentencias que vayan saliendo obviamente la Comunidad las las va a catarro