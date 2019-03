Las noticias de Castilla y León, 17:02 (28/03/2019)

o es de despoblamiento hablamos aquí en la Cadena Ser después de que hace unos instantes Carles Francino haya cerrado con el alcalde de Torreiglesias en Segovia elegido para ser el pueblo como han escuchado más feliz la plataforma Soria ya ha pedido a los políticos que se sitúan en la cola de la manifestación el próximo domingo que se va a celebrar en Madrid bajo el lema la revuelta de la España vacía y que acudan como personas normales han pedido también que no se lleve a la esa movilización ningún tipo de banderas políticas los sindicales al considerar que la manifestaciones ciudadana defiende los intereses de los habitantes que viven en territorios despoblados hoy precisamente en el Consejo de Gobierno el vicepresidente de la Junta José Antonio de Santiago Juárez en vez de mirar hacia su propia gestión ha criticado que desde el Gobierno central aún no se haya puesto en marcha la llamada estrategia contra la despoblación

Voz 1328

00:52

esto que podrían pasados gobiernos no es aprobó la Estrategia para el cambio demográfico ha pasado al Gobierno del presidente Rajoy que el Gobierno del presidente Sánchez seguimos sin estrategia para el cambio demográfico e la última reunión que tiene un ministerio hemos dijeron que le iban a aprobar en abril ahora parece que no el base en abril de dos mil diecinueve pues no entonces yo creo que es fundamental que todas las administraciones colaboraremos para frenar eh cambio de modo demográfica la despoblación especialmente en el mundo rural no