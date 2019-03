Escucha las noticias de las 18:00 (28/03/2019)

Voz 2

00:41

no sé ni sé de dónde ha podido sacar esta información porque todo lo que yo he leído y he leído bastante sobre los neandertales no dice absolutamente nada es que es un tema que no he visto tratado en ninguno de los documentos que yo he leído sobre torneo andar tales puede ser que el señor Illana tenga documentos a los que yo no he tenido acceso pero por lo que yo sé no se puede hacer esa afirmación de ninguna manera