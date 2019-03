dado esta mañana la confluencia con la que el eran frente las elecciones del veintiséis de mayo Madrid en pie así se llaman está formado por Izquierda Unida bancada municipalista y anti capitalistas dicen ser los verdaderos herederos de Ahora Madrid irán un paso más en la fragmentación de la izquierda dicen que no pactarán con la plataforma de Carmen ahí Errejón escuchamos a rumiar C

Voz 0394

00:26

anticapitalistas pues bueno difiere de forma frontal con un proyecto claramente gestionar y hoy personalista como el que encabeza Manuela Carmena e Íñigo Errejón en ese proyecto nosotras no estamos por lo tanto no cabe ningún tipo de conversación de diálogo con una opción que es claramente socio liberal y con la cual pues no compartimos gran cosa no