Escucha las noticias de las 20:00 (28/03/2019)

Voz 6

00:56

no no estamos para ofrecer aquí cargos Si menos antes de que se forme el Gobierno no yo ayer estaba hablando en Melilla sobre política internacional en inmigración y a colación de una pregunta como la suya yo lo que dije es que que Albert Rivera sería mucho mejor ministro Exteriores que Borrell como sería mucho mejor ministro otra cartera mucho mejor vicepresidente de Carmen Calvo pero vamos no lo dije como un mensaje