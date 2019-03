Escucha las noticias de las 21:00 (28/03/2019)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló la Comisión Europea puso fecha al

Voz 0825 00:20 cambio de hora el pasado mes de septiembre dio seis meses a los Estados para notificar si querían permanecer en el horario de verano o cambiar al de invierno un debate difícil con muchos intereses enfrentados en distintas consecuencias finalmente el plazo se va a alargar más de lo previsto hasta dos mil veintiuno esta noche queremos retomar el debate justo antes del próximo cambio de hora pero antes repasamos otras noticias con Esther Bazán buenas noches buena la noche Suárez Illana pide disculpas pero sólo lo ha hecho por sus declaraciones sobre el aborto en relación a la ley de salud reproductiva de Nueva York sobre el resto pide respeto a escuchamos de lo que ha dicho esta mañana en Onda Cero como ha rectificado diez horas después después de hablar

Voz 3 00:57 con Nueva York en Nueva York ahora se acaba de aprobar una ley por la cual permite el aborto después del nacimiento que es curioso

Voz 0016 01:05 he estado toda la tarde buscando e hiciera correcta o no era correcta mi afirmación sobre esa ley un despacho me confirma que no es correcta con lo cual cuando uno se equivoca mete la pata lo mejor es pedir disculpas no era la ley de Nueva York como yo decía así que lo siento mucho pido disculpas eh

Voz 0825 01:28 a partir de las diez en la crónica desastre Nos pondremos el traje de precampaña les contaremos que la Junta Electoral Central ha ordenado la apertura de un expediente sancionador a los responsables de TV3 y Catalunya Ràdio por vulnerar el pluralismo político y social y la neutralidad informativa en el tratamiento de la manifestación independentista de Madrid volveremos también hablar de Villarejo la investigación policial a Pablo Iglesias ha ido dice que el anuncio de su inhabilitación para ejercer cargo público es una Fars el presidente encargado no reconoce al organismo que le ha inhabilitado por un periodo de hasta quince años y que se encarga de fiscalizar las finanzas de las instituciones públicas en el país la inhabilitación no es lo peligroso ha dicho Guaidó lo peligroso es que sigue atacando la presidencia encargada dimite uno de los hombres clave en el Círculo de Buteflika trata del presidente de la patronal argelina el primer alto responsable que se marcha desde que estallaron las protestas hace algo más de un mes manifestaciones que piden no sólo la marcha del presidente sino un cambio de régimen información desde la zona de Sonia Moreno

Voz 4 02:22 elija dato uno de los hombres de negocios más influyentes en Argelia hay gran apoyo del régimen del presidente Abdelaziz Buteflika había asumido el cargo en dos mil catorce y ahora en su carta de dimisión afirma que ha decidido sin presiones dejar la presidencia del foro de líderes de empresas para preservar la coherencia y la sostenibilidad de la organización el sábado treinta de marzo la junta ejecutiva del foro de líderes empresariales se reunirá en sesión regular la único orden del día la dimisión de Alija data a su cargo de presidente Se espera que esta renuncia que es unánime entre los miembros de la organización frene la ola de hostilidades de la mayoría de los argelinos ya argelinas dicen en un comunicado a la prensa local

Voz 0825 02:59 Nos queda una propuesta más para esta ahora la cara veces árabe y Toreno como no soy de Madrid seguro que no voy a decir como debería y además no voy a intentarlo hoy Sarah nos trae chulería

Voz 2 06:58 Ángels Barceló nueve y siete minutos de la noche

Voz 0825 07:01 ocho y siete en Canarias anoten bien la hora porque la madrugada del sábado al domingo entramos en el horario de verano himnos toca adelantar de nuevo el reloj de asiento recordarles que tendremos un fin de semana más corto porque a las dos de la madrugada serán las tres la Comisión Europea propuso que este cambio de hora fuera el último y quedarnos con el horario de verano o de invierno pero casi nadie se pone de acuerdo sobre cuál es la mejor opción así que Bruselas ha terminado por retrasar la medida hasta dos mil veintiuno están complicado acordar el mejor horario para todos ya les avanzo que no es tan fácil pero vamos a escuchar que dicen los expertos en nuestra mesa de tertulia de esta noche con Carmen del Riego buenas noches y buena Gonzalo Velasco buenas noches buenas noches y Javier Aroca buenas noches buenas noches también queremos escucharles como siempre a ustedes Pedro Blanco espera sus notas de voz en la mesa de producción de hora25 Pedro