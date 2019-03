Escucha las noticias de las 22:00 (28/03/2019)

Voz 0194

00:17

el Partido Popular no tiene nada que decir a la información que desde ayer les está contando la la justicia investiga si el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy ordenó espiar pago el espionaje a Pablo Iglesias para intentar evitar un pacto entre el PSOE y Podemos tras las elecciones de dos mil dieciséis el eje de la operación es cómo no el comisario Villarejo y uno de los elementos utilizados el robo de un teléfono móvil de una de las asistentes de Iglesias hoy el propio Villarejo ha reconocido este trabajo y menciona incluso a la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ahora les explicaremos el contexto y cómo lo hace el PP mantiene el silencio como si el asunto no fuera ni con el partido ni con el líder pero es que Pablo Casado ya estaba cuando presuntamente utilizaba la policía hay dinero público para espiar a un contrincante político Él y otros muchos pero no tienen nada que decir y es que claro la noticia asaltado en medio de una campaña copada por los fichajes mediáticos las mentiras y la testosterona y el impacto ha sido total las cloacas al descubierto y por ellas circulando el Partido Popular el hecho en sí ya es muy grave pero es que lo que pretendía el PP era boicotear un pacto entre dos fuerzas políticas elegidas democráticamente quería alterar uno de los mecanismos de la democracia la negociación el pacto el acuerdo evitar que otras fuerzas se unieran para desalojar les a ellos no escatimó en medios como podemos ver incluyendo el espionaje al adversario el espionaje político sino a la persona y para ello contó con la ayuda inestimable de algún periodista que se sirvió de altavoz de los medios para los que trabaja o trabajaba lo vimos en el caso de Iglesias pero lo vimos también en el caso de los políticos independentistas que fueron acusados en titulares y luego la justicia no pudo demostrar nada ellos también son cómplices de este atentado contra la democracia democracia porque ellos también intentaron influir en el resultado político de este país pero ante todo es el PP no tiene nada que decir Ángels Barceló