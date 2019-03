Escucha las noticias de las 02:00 (29/03/2019)

que hay que ayudar a las mujeres que tienen que decidir entre ser madres de un niño vivo un niño muerto en Nueva York ahora se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento eso es una vida seguro si no lo tocamos eso acaba siendo una vida eso es incuestionable él que a mí me digan que se puede matar antes o después los neandertales también lo usaban Topas que esperaban a que naciera y entonces Le Le cortaba la cabeza

Claris no en la ley de Nueva York como yo decía así que lo siento mucho pido disculpas y punto se acabó la polémica y el líder del PP Pablo Casado ha salido del paso así en Telecinco las iniciativas que

Voz 5

01:06

estos proponemos tienen una demanda por parte de las familias y por parte de muchos jóvenes que por falta de recursos a lo mejor no emancipada no no os retrasan la decisión de ser padres algo que además en un país con la baja natalidad es que tenemos para sostenimiento de las pensiones quién quiera libremente forman una familia pues es algo también que le viene bien al resto de la sociedad