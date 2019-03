Escucha las noticias de las 03:00 (29/03/2019)

buenas noches buenas noches Nicolás Maduro aumenta la presión sobre Juan Guaidó la Contraloría General de Venezuela un órgano del Gobierno que controla la Administración pública ha inhabilitado a Guaidó para ocupar cargos públicos en los próximos quince años acusándolo de haber ocultado su patrimonio Guaidó que ha sido reconocido como presidente encargado por más de cincuenta países del mundo no da legitimidad a la inhabilitación porque considera que no ha sido designado por el Parlamento

Voz 2

00:29

no para confundir el pueblo venezolano está confundir con una falsa inhabilitación con el cuento de que viaje por el mundo sigue pero el mundo si me resina siempre es diferente usted no es contra lo bueno no lo ves no existe una constituyente no existe inhabilitación lo que tengo puedo determinado a recuperar tu libertad el parlamento nacional legítimo es el único que puede designar un contra los