Escucha las noticias de las 05:00 (29/03/2019)

hay dado buenos días buenos días uno de los grandes fichajes del PP el hijo del ex presidente Adolfo Suárez y ahora número dos del PP por Madrid Adolfo Suárez Illana ha dicho esto sobre el aborto en Onda Cero

lo que hay que ayudar a las mujeres que tienen que decidir entre ser madres de un niño vivo un niño muerto en Nueva York ahora se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento eso es una vida seguro sino no lo tocamos eso acaba siendo una Liga eso es incuestionable el que a mí me digan que se pudo matar antes o después los neandertales también lo usaban Topas que esperaban a que naciera entonces Le Le cortó

no era la ley de no como yo decía así que lo siento mucho lo disculpas disculpa punto puntos acabó la polémica

su jefe Pablo Casado no ha matizado ni una coma de sus palabras y lo ha justificado así esta noche en Telecinco

bueno ya he dicho además que tiene tiene una posición muy clara porque en es miembro de la iniciativa Red Madre las iniciativas que nosotros proponemos tienen una demanda por parte de las familias y por parte de muchos jóvenes

en la Audiencia Nacional el ex comisario Villarejo ha reconocido que la policía patriótica durante el Gobierno del PP investigó a Pablo Iglesias y no sólo eso según ha podido saber la SER Villarejo ha intentado salpicar a Soraya Sáenz de Santamaría reconoce que la operación de la Policía para espiar a Iglesias existió y que fue porque la pequeñita refiriéndose a Sáenz de Santamaría dijo que podemos estaba subiendo mucho en intención de voto y que había que compensarlo el abogado del ex comisario dice que Villarejo sólo hizo de mensajero