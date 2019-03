Escucha las noticias de las 06:00 (29/03/2019)

en un despacho no yo resume confirma que no era la ley de Nueva York como yo decía

así que se disculpa con Nueva York o mejor con un despacho de abogados de Nueva York pero no con las mujeres españolas Se acabó la polémica con su afirmación de Nueva York en fin casado estuvo anoche en Telecinco no matizó nada de lo dicho por Suárez Illana aquí volvió a hablar de la Ley de maternidad que pretende poner en marcha sin aclarar qué harán si gobiernan con la ley del aborto en vigor

Voz 4

02:10

lo que que en este caso las iniciativas que nosotros proponemos tienen una demanda por parte de las familias y por parte de muchos jóvenes que por falta de recursos a lo mejor no emancipada no no o retrasan la decisión de ser padres