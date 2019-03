Escucha las noticias de las 07:00 (29/03/2019)

en la Cadena Ser qué tal muy buenos días dentro de un mes exactamente estaremos a esta hora aquí haciendo cuentas cábalas sobre el resultado electoral pero hoy es antes veintinueve de marzo toca hablar de empleo por dos motivos el primero porque el Gobierno va a aprobar hoy en Consejo de Ministros la oferta pública de este año con más de treinta a mil plazas del segundo motivo lo hemos conocido esta noche y es una mala noticia para los miles de interinos que hay en España es una sentencia del Tribunal Supremo que concluye que los interinos no tienen derecho a indemnización cuando los despiden el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había tomado en dos años visiones contradictorias sobre el caso concreto de una funcionaria interina del Ministerio de Defensa y ahora el Supremo aclara que con la legislación española en vigor los interinos definitivamente no tienen derecho a compensación económica cuando termina su contrato y novedades esta mañana también en el escándalo Villarejo el ex comisario ha admitido ante el juez que investigaron a Pablo Iglesias pero dice que él él no robó el teléfono de la colaboradora del líder de Podemos

con policial según ha podido saber la Cadena SER Villarejo contó al juez que el operativo contra Iglesias empezó después de que la ex vicepresidenta Sáenz de Santamaría avisara de que había que compensar la subida en las encuestas del partido morado el entorno de la ex vicepresidenta lo niega a partir de las nueve de la mañana estará aquí en Hoy por hoy Pablo Iglesias estupor e incluso dentro del Partido Popular por estas palabras de Suárez Illana

Voz 1727

03:05

el speaker del Parlamento ha permitido que se vuelva a votar hoy el acuerdo de Theresa May para el Brexit porque no se va a votar entero se queda fuera la declaración sobre la relación futura con Europa veremos si el sacrificio de May que ha prometido como saben dimitir si le aprueban ese texto sirve para algo en Venezuela más non lo no