no puedo entender cómo el vecino puede aparcar en el centro de Madrid en día de alerta por contaminación ello no

se ahorra reservando en eh Parking punto com elige desde tres con sesenta euros ardía la tarifa que mejor se ajuste a tu viaje haz como yo reserva en Ana Parking punto com

este mes ve en el entrenamiento que super Airways de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos entrada desde XXVI con noventa en Parque Warner punto com

Voz 22

08:00

a falta un segundo paso que es precisamente la autorización para el inicio de las actividades para decirlo ahora lo que se le ha reconocido ese estatus a esas tres de un nuevas universidades al estatus de universidad privada pero todavía no pueden empezar sus actividades como tal hasta que no tengan esa autorización que la tendrá que pagar el Gobierno no ya decreto una vez hemos comprobado que cumplen todos los requisitos en cuanto a instalaciones etc etc para lo cual