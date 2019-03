Escucha las noticias de las 08:00 (29/03/2019)

provocó tal el revuelo tal indignación que tuvieron que decir que no tocaría la ley hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre el recurso que ellos mismos el PP presentaron contra ella pero es que esta misma semana el Secretario general Teodoro García Egea no fue capaz en este programa de garantizar que si ellos gobiernan una mujer podrá interrumpir su embarazo en los plazos que marca la ley si el PP vuelve a la Moncloa derogará la ley de plazos de la

Voz 0016

02:17

he estado toda la tarde eh buscando eh si era correcta o no era correcta mi afirmación sobre esa ley un despacho no yo me confirma que no es correcta con lo cual cuando uno se equivoca mete la pata lo mejor es pedir disculpas no era la ley de Nueva York como yo decía