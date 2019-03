Las noticias de Castilla-La Mancha, 10:02 (29/03/2019)

Voz 2

00:04

desde hoy se prohíbe la quema de restos vegetales y trabajos con riesgo de incendio según la resolución de la Consejería que este viernes figuran el diario oficial se explica esta prohibición por la situación de sequía consolidada en la mayor parte de la región fruto del déficit hídrico de los meses precedentes hasta hay que sumar las temperaturas por encima de la media histórica que estamos registrando la previsión de que las precipitaciones que puedan producirse en abril y mayo no puedan revertir esta situación sigue esta resolución diciendo que el índice de propagación potencial de los incendios forestales es muy superior a los valores medios para esta época del año también del medio rural se declara a la comarca de emergencia cinegética por daños de conejo de monte en varios términos municipales de las cinco provincias de Castilla La Mancha ante las repercusiones que la inclusión de varios términos municipales en la comarca de emergencia temporal pudiera tener sobre los valores naturales de las llamadas zonas Zepa las zonas de especial protección de aves Se establecen las condiciones en las que se podrían llevar a cabo las medidas excepcionales de control del conejo de monte para que no tengan efectos negativos sobre los valores naturales de dichas zonas sensibles por lo demás el alcalde de Membrilla Ciudad Real se defiende de las acusaciones por permitir vertidos que llegaron incluso a las Tablas de Daimiel asegura que exigió una de las cooperativas contaminantes que adoptaran medidas para él para el ex alcalde de Manzanares y para sus respectivos concejales de Medio Ambiente la Fiscalía ha pedido dos años y medio de cárcel