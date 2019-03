Voz 1

00:14

los concejales críticos de Madrid es ha sido terrible para nosotros para nosotros ha sido muy duro que hace cuatro años nosotros fuimos quién propusimos a Manuela Carmena como candidato a la alcaldía no entendemos que ella haya decidido construir un nuevo partido que excluye a Podemos Izquierda Unida ya fuerzas políticas que fueron absolutamente cruciales no solamente para que ganara las elecciones sino para el Gobierno cuando se habla de la gestión económica del Ayuntamiento de Madrid que es una gestión magnífica a veces se omite que el artificio de esa gestión económica fue un señor de Izquierda Unida que se llama Carlos Sánchez Mato que finalmente fue a mí esta expresión me parece terrible pero se utiliza mucho en los medios de comunicación purgado