Las noticias de Aragón, 10:02 (29/03/2019)

el pelo de las Cortes aprueba hoy la conocida como ley del autónomo en Aragón y también la Ley de la Comarca central el Parlamento además convalidará el decreto ley para regular la sube TC es el último pleno de esta legislatura por tanto la despedida para algunos diputados que ya no repiten en las listas como el popular Antonio Suárez que ha pasado esta mañana por los micrófonos de la rebote rica en Radio Zaragoza

ahora yo soy de los que llevo la política la cosa pública que se decía antes en la sangre no por tanto estoy seguro que habrá veces que vea algún debate en las Cortes indica Hollins instruirá había hay que esas cosas no pero tengo actividades previstas creo que hay muchas cosas por hacer la vida no se acaba en una política institucional