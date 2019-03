pero a ver si está veinte grados en casi todo el país ustedes reciben no consuman plásticos moderen el consumo de agua hay sobre todo para detener el cambio climático disfruten de la vida ahí sí debemos hacer todo lo posible por detener el aumento de las temperaturas pero mientras porque no disfrutar un poco de ellas es viernes estamos aquí y es difícil que las cosas se ponga mejor amigos son ustedes los mejores oyentes que nunca hemos tenido estamos hoy hablándoles de Radio San Sebastián el creíble José buenos compañeros ayer tuvimos un maravilloso encuentro dentro del Club de Creativos que es donde se juntan unas de las mentes más brillantes del país por compensar Nos llamaron a a nosotros eh y al sueco una pelea a muerte cada mañana con la máquina del café no hay hotel del

donde tú no te has peleado troncal en muy buenos días buenos días Caixa Galicia Caixa España es verdad que ganó la máquina me cada mañana gana la máquina no sé qué pasa que se entrenar más