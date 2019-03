Las noticias de Galicia, 10:02 (29/03/2019)

mañana de trabajo para los bomberos de Betanzos que siguen apagando un incendio en una fábrica de tableros situada en la localidad ninguno de sus nueve operarios ha resultado afectado por las llamas según la información facilitada al ciento doce el incendio está controlado debido a este fuego ardido madera acumulada en diversos carros sin afectaran además no es el único foco que se registra está ahora en la Comunidad el otro es forestal ya quemado ya veinte hectáreas de monte en el municipio de Boiro comenzó poco antes de medianoche en su extinción trabajan cinco agentes cinco brigadas tres motobombas y una pala más cosas el Gobierno gallego se ha comprometido a aplicar en Galicia todas las medidas recogidas en el pacto de Estado contra la violencia machista el primero de ellos un servicio de guardia psicológica permanente que garantizará la atención inmediata a las víctimas y a sus hijos menores una muy buena noticia según la fiscala especialista en violencia machista Pilar Fernández son declaraciones a La Ventana de Galicia

Voz 3

01:02

de este servicio de de urgencia ID asistencia veinticuatro horas no existía por tanto daba igual ahora que fuera porque no no lo haría ya que es una novedad muy importante y muy necesaria claro