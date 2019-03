Las noticias de Cantabria, 10:02 (29/03/2019)

Voz 1593

del presidente de CEOE Cepyme Cantabria Lorenzo Vidal de la Peña abandonará este cargo de forma inmediata para incorporarse a la candidatura del Partido Popular como número dos en las listas autonómicas encabezada por María José Sáenz de Buruaga la aspirante popular a la presidencia de Cantabria va a presentar esta mañana lo hará a partir de las once y media al nuevo miembro de la candidatura que siempre se ha mostrado crítico con la política del actual Gobierno autonómico hace poco más de unas semanas su intervención en foros Cantabria hoy su crítica feroz al Gobierno bipartito PRC PSOE hizo sospechar precisamente que Vidal de la Peña daría el paso que hoy se confirma su salto a la política supondrá su renuncia como presidente de la patronal que ha convocado el próximo lunes uno de abril una junta extraordinaria en la que se abordará el calendario para la convocatoria de elecciones de las que saldrá su sucesor y otro foro el que celebra la Cadena SER hoy en Torrelavega Besaya futura con un invitado de referencia el ex alcalde de Bilbao Ibon Areso urbanista y arquitecto Areso protagonizó If además parte de la transformación de la ciudad ha dicho que la Industria garantiza riqueza pero que a Torrelavega le hará falta también el sector servicio para generar empleo y sobre la mina de zinc una recomendación