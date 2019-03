Las noticias de Canarias, 10:02 (29/03/2019)

Voz 1718

00:06

el sector primario del Archipiélago se encuentra expectante ante el anuncio de aprobación por parte del Consejo de Ministros de un real decreto en el que se daría luz verde a las conversaciones del Estado en materia de agua de riego concretamente a los ocho millones consignados en los Presupuestos Generales de dos mil dieciocho que aún no han llegado a las islas pese a figurar en esa ley las protestas se mantienen de momento para el próximo cinco de abril y los representantes del sector aún no saben si desconvocar las Ángeles Delgado ex presidenta de Asaga